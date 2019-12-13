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Belarus İstanbul Başkonsolosu Shved'den Başkan Yüce'ye ziyaret

Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

13.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:12Belarus İstanbul Başkonsolosu Shved'den Başkan Yüce'ye ziyaret
Başkonsolosu Aleksei Shved, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.
Ziyaretleri dolayısıyla Shved'e teşekkür eden Yüce, kent hakkında bilgi verdi. Belarus ile ihracat rakamlarını arttırabileceklerini ve ticari olarak ikili ilişkileri geliştirebileceklerini belirtti.
Sakarya'da karşılaştığı güzel manzaradan çok memnun olduğunu dile getiren Shved de "İki ülke arasında resmi ziyaretler son dönemde arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Belarus'ta en büyük caminin açılışı yapıldı. İki ülke arasında da temaslar var. Ticari ilişkiler de mevcut. Ticarette karşılıklı iş birliği yapılıyor. Tarımda Türkiye'den çok fazla alım yapılıyor. Ticari faaliyetleri arttırmak güzel bir hamle olabilir. Sakarya ile Belarus'ta bir şehri kardeş yapmak için bu ziyareti bir fırsat olarak görüyorum. Ayrıca şehrin yöresel lezzetlerinden biri olan kabak tatlısını da yakından biliyor, iyi niyetiniz dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Ziyarette, SASKİ Genel Müdürü İlyas Demirci, Belediye Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar, Ziya Cevherli, Bedrullah Erçin ve Furkan Beşel ile BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ bürokratları yer aldı.

Ekrem Yüce, İstanbul, Sakarya, Belarus, Güncel

Kaynak: AA

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