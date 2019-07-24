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Belarus'lu diplamata silahlı saldırı (1)

BELARUS Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu.

24.07.2019 22:06 Belarus'lu diplamata silahlı saldırı (1)
BELARUS Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırıldılırken, emekli asker olduğu öğrenilen Türk saldırganın ise aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.
Ankara Çankaya'da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Diplomata ateş eden ve emekli asker olduğu öğrenilen Türk vatandaşının ise saldırıdan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

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Belarus, Güncel

Kaynak: DHA

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