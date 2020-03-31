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Belarus'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm

Belarus'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

31.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:15
Belarus'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm
Belarus 'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Korona virüs pandemisinde bilanço artıyor. Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, ülkede virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Ülkede tespit edilen korona virüs vaka sayısı ise 152'ye yükseldi.
Öte yandan Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınına ilişkin herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Belarus, Güncel
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