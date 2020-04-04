Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belarus'ta lig maçlarının ertelenmesine sıcak bakılmıyor

Belarus Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sergei Zhardetski, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen devam eden lig maçlarının ertelenmesi için sebep olmadığını söyledi.

04.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:42
Belarus'ta lig maçlarının ertelenmesine sıcak bakılmıyor
Belarus Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sergei Zhardetski, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen devam eden lig maçlarının ertelenmesi için sebep olmadığını söyledi.
ABD'nin spor kanallarından ESPN'e açıklamada bulunan Zhardetski, salgınla ilgili durumu her gün değerlendirdiklerini belirterek "Sağlık sistemimize güvenimiz tam. Bu yüzden şu anda lig maçlarının ertelenmesi için hiçbir sebep yok." ifadelerini kullandı.
Birçok ülkenin salgın sebebiyle ciddi problemler yaşadığının farkında olduklarını kaydeden Zhardetski, "Belarus'ta yetkili mercilerle irtibat halindeyiz ve ligin devam etmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Karşılaşmalarda ortalama binin üzerinde taraftar oluyor. Taraftarların maçları sosyal mesafe göz önünde bulundurularak izlemelerini sağlıyoruz." yorumunu yaptı.
Rusya, İsrail ve Hindistan gibi ülkelerle yeni yayın anlaşmaları yapılmasıyla ilgili görüşü sorulan Zhardetski, "Belarus futbolunun popülerleşmesi tabii ki güzel. Yeni anlaşmalar imzalandı ve birkaç ülke daha ligi yayınlamaya başladı ancak böyle bir durumda olaya ticari açıdan bakmak doğru olmaz." şeklinde konuştu.
Belarus'ta şu ana kadar 351 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
Üçüncü hafta maçları yapılan Belarus Premier Lig'de 2020 sezonu, 19 Mart'ta başlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Futbol Federasyonu, Belarus, Futbol, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Belarus'ta lig maçlarının ertelenmesine sıcak bakılmıyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu Spor
Sevgilisiyle karantinaya girmek isteyen güzel tenisçiden kalça pozu
’Herkese cevap vereceğim’ diyen Sharapova, telefon numarasını paylaştı Spor
"Herkese cevap vereceğim" diyen Sharapova, telefon numarasını paylaştı
Terim’in talebi sonrası, sözleşmesi bitecek Donk için karar verildi Spor
Terim'in talebi sonrası, sözleşmesi bitecek Donk için karar verildi
Süper Lig’in tek kadın başkanından çarpıcı itiraf: Maça çıkmayacaktık Spor
Süper Lig'in tek kadın başkanından çarpıcı itiraf: Maça çıkmayacaktık
Ünlü sporcu, korona yüzünden babaanne ve babasını 2 gün arayla kaybetti Spor
Ünlü sporcu, korona yüzünden babaanne ve babasını 2 gün arayla kaybetti
Dünya korona ile mücadele ederken salgının sıçramadığı ülkede lig start alıyor Spor
Dünya korona ile mücadele ederken salgının sıçramadığı ülkede lig start alıyor
Beşiktaş, korona salgını sonrası maaş resti çeken 5 ismi gönderiyor Spor
Beşiktaş, korona salgını sonrası maaş resti çeken 5 ismi gönderiyor
Muslera’dan, sosyal medyayı sallayan Nagatomo paylaşımı: Gülümseyin Spor
Muslera'dan, sosyal medyayı sallayan Nagatomo paylaşımı: Gülümseyin

Son Dakika Spor Haberleri

14:16: Denizlispor'da kale emin ellerde - Spor 14:15: Pınar Karşıyaka'nın kulağı FIBA'da - Spor 13:55: Kayserispor'da 5 futbolcuya sokağa çıkma yasağı - Spor 13:52: Hidayet Türkoğlu'ndan ertelenen liglerin geleceğiyle ilgili açıklama Açıklaması - Spor 13:42: Belarus'ta lig maçlarının ertelenmesine sıcak bakılmıyor - Spor 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 12:58: Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı - Spor 10:46: Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor - Spor 10:16: Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi - Spor 09:59: Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti - Spor 09:52: Muslera'dan video konferans paylaşımı: Nagatomo gibi gülümseyin - Spor