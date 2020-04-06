Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belarus'tan gelen öğrenciler Yalova'da karantinaya alındı

Belarus'tan gelen öğrenciler Yalova'da karantinaya alındı Belarus'ta eğitim gören öğrenciler Dışişleri Bakanlığı tarafından yurda getirilerek Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan KYK öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

06.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:45
Belarus 'tan gelen öğrenciler Yalova 'da karantinaya alındı
YALOVA - Belarus'ta eğitim gören öğrenciler Dışişleri Bakanlığı tarafından yurda getirilerek Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan KYK öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Belarus'ta eğitim öğretim gören ve talepleri üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından özel bir uçakla buradan alınarak yurda getirilen Türk öğrenciler, 14 günlük karantina süresini geçirecekleri Yalova'nın Çınarcık ilçesine getirildiler. Dün akşam saatlerinde 14 öğrencinin getirildiği yurda bugün de 44 öğrenci daha getirildi. Toplamda 58 öğrencinin karantina sürecini geçireceği KYK Çınarcık Öğrenci yurdu çevresinde geniş güvenlik tedbiri alındı. Öğrenciler otobüsten tek tek indirilerek kalacakları odalara götürüldü. 14 gün boyunca burada karantinada kalacak öğrencilerin testten geçirileceği, pozitif çıkanların ise Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınacağı öğrenildi. Belarus’tan gelen öğrenciler Yalova’da karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Çınarcık, Belarus, Yalova, Yerel

Haberin Videosu :

Belarus'tan gelen öğrenciler Yalova'da karantinaya alındı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Belarus'tan gelen öğrenciler Yalova'da karantinaya alındı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

16:58: Kongo'dan okumaya gelen üniversite öğrencisi kaçak kazıda yakalandı - Haberler 16:57: Animal Crossing: The Movie Filmi - Haberler 16:55: Aydın AK Parti'de 5 ilçeye atama yapıldı - Haberler 16:55: Fırtına hayatı felç etti: İş yerinin camları indi, çatılar uçtu - Haberler 16:53: Trabzonlu minik Mustafa Eren kumbarasındaki paraları bağışlamak istedi, polis ekiplerini... - Haberler 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi 15:54: İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu - Haberler 15:50: Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli? - Haberler 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:18: Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı - Haberler 13:43: Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi