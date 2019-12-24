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Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'yı, iki ülkeyi birleşmeye zorlamaması, aksi takdirde bu adımın savaşı tetikleyebileceği konusunda uyardı.

24.12.2019 20:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:03

Rus radyosu Ekho Moskvy'ye mülakat veren Lukaşenko, Moskova'nın bu girişiminin Batı tarafından tehdit olarak algılanacağını ve 'ya karşı duracağını dile getirdi.

Lukaşenko'nun eski SSCB üyesi iki ülke arasındaki siyasi gerilimin arttığı bir döneme denk gelen açıklamasında, ""Rusya eğer egemenliğimizi ihlal etmeye kalkarsa, bazılarının da dediği gibi uluslararası kamuoyunun buna nasıl cevap vereceğini biliyorsunuz; Savaşın içine çekiliriz. Batı ve NATO da buna hoşgörülü bakmayacaktır. Çünkü bunu kendileri için bir tehdit olarak göreceklerdir ki bu anlamda haklılar da." ifadelerini kullandı.

BELARUS-RUSYA İLİŞKİLERİ

Rusya ile , 1997'de Birlik Devleti Anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşma, iki ülke arasında yakın siyasi, ekonomik ve askeri iş birliği öngörüyor ancak tam bir birleşmeyi kapsamıyor. Kremlin ise iki 'müttefik' arasındaki ilişkilerin ve entegrasyonun daha da derinleştirilmesi için bastırıyor.

25 YIL BOYUNCA RUSYA'DAN DESTEK GELDİ

Batı'ya mesafeli duran Lukaşenko ise 25 yıllık görev süresi boyunca Moskova'dan aldığı krediler ve ucuz enerji ile ülkesini ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak Kremlin, yakın geçmişte Minsk üzerindeki baskıyı artırdı, enerji fiyatlarını yükseltti ve sağladığı sübvansiyonları da azalttı. Moskova, Belarus'un düşük fiyattan enerji almaya devam etmek istemesi halinde Rusya ile daha yakın ekonomik entegrasyonu kabul etmesi gerektiğini dolaylı yollardan Minsk'e iletti. Bununla birlikte her iki ülke vatandaşları da 'tek devlet' fikrine şiddetle karşı çıkıyor.

BELARUS'TA 'UKRAYNA' ENDİŞESİ

Uzmanlara göre Moskova'nın, Minsk'i 'yakınlaşmaya zorlaması' adımı, Belarus'ta endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle Rusya'nın 2014'te Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etmesi korkuları daha da arttırdı. Yine Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesi, 10 milyon nüfuslu ülkede 'aynı kaderi paylaşma' anlamında bir başka endişe kaynağı. Belarus'ta kimi siyasi analistler, görev süresi 2024'te sona erecek olan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülkeyi birleştirerek kendi siyasi geleceğini de garanti altına alma hesapları yaptığı yorumunda bulunuyor.

Lukashenko ve Putin, aralık ayında iki turlu müzakere gerçekleştirdi ancak daha derin bir entegrasyon konusunda uzlaşamadı. Başkent Minsk'te toplanan protestocular, Rusya ile olası entegrasyon (birleşme) planına karşı geniş katılımlı gösteriler düzenledi.

Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar

Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com


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