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BELARUSLU MÜSTEŞAR ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara Çankaya'da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu.

24.07.2019 22:05
BELARUSLU MÜSTEŞAR ÖLDÜRÜLDÜ
Ankara Çankaya'da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Diplomata ateş eden ve emekli asker olduğu öğrenilen Türk vatandaşının ise saldırıdan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.
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BELARUSLU MÜSTEŞAR ÖLDÜRÜLDÜ

Belarus, Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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