Belaruslu turist otel odasında ölü bulundu

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde tatil yapan Belarus
uyruklu turist
, otel odasında ölü bulundu.
Belarus'tan tatil için Alanya'ya gelen Kiryl Stsepanenka (47), Mahmutlar
Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Kendisinden bir süre haber alınamayan Stsepanenka, odaya giren otel çalışanınca yerde hareketsiz halde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Belaruslu turistin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.