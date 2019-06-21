21.06.2019 17:26
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Belaruslu turist otel odasında ölü bulundu

Belaruslu turist otel odasında ölü bulundu

ANTALYA'ın Alanya ilçesinde tatil yapan Belaruslu turist Kiryl Stsepanenka (47), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

ANTALYA'ın Alanya ilçesinde tatil yapan Belaruslu turist Kiryl Stsepanenka (47), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Belarus'tan tatil yapmak için ilçeye gelen Kiryl Stsepanenka, otele yerleşti. Otel görevlileri, bir süredir Stsepanenka'yı görmeyince şüphelenerek, odasını kontrol etti. Yedek anahtarla kapıyı açan görevliler, Stsepanenka'yı yerde hareketsiz halde buldu. Görevlilerin ihbarıyla, otele gelen sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde, Stsepanenka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kiryl Stsepanenka'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemi için Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Antalya
Kaynak: DHA
Antalya , turist , Güncel

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