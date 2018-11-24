Belçika Ankara Büyükelçisi Malherbe, Vali Civelek'i Ziyaret Etti

Belçika Ankara
Büyükelçisi Michel Malherbe, Muğla
Valisi Esengül Civelek
'i makamında ziyaret etti.
Muğla'ya ilk defa geldiğini ve kendisini kabullerinden dolayı Vali Civelek'e teşekkür eden Büyükelçi Malherbe, Muğla'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belçika vatandaşlarının Türkiye
'de yaşamaktan çok memnun olduklarını ifade etti.
Ziyarette Muğla'nın tarihi, kültürü ile ekonomik ve sosyal durumu hakkında Malherbe'ye bilgiler veren Civelek, Muğla'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu belirtti.
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:49