Belçika Başbakanı Michel, PS Partisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Belçika Başbakanı Charles Michel
, Valon PS (Sosyalist) Partisi hakkında Seçim Harcama Komitesi'ne suç duyurusunda bulundu.
Belçika Federal Hükümeti MR (Reform Hareket) Partili Başbakan Charles Michel
, Valon PS (Sosyalist) Partisi hakkında Seçim Harcama Komitesi'ne suç duyurusu bulundu. MR Partisi, PS Partisi'nin gizli tuttuğu seçim kampanyasının finansmanını kınamak için Seçim Harcamalarını Kontrol Komisyonu'na şikayet etti. Başbakan Michel
, "Sağlık hizmeti sağlamaya odaklanması gereken sağlık sigortası fonu tarafından büyük ölçüde finanse edilen belgeler, rakip partilere saldırmak ve PS'yi desteklemek için kullanılmakta" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL
Belçika
, Charles Michel
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA