Belçika Başbakanlık Sözcücü Sahtecilikten Suçlu Bulundu

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:10



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:10

Belçika Başbakanı Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, evrakta sahtecilikten dolayı yargılandığı davada suçlu bulundu.Belçika Federal Hükümeti MR (Reform Hareket) Partili Başbakan Charles Michel'in Sözcüsü Barend Leyts ve kardeşi Maarten Leyts, evrakta sahtecilikten yargılanıyor. Leyts kardeşler, yargılandıkları davada evrakta sahtecilikten dolayı suçlu bulunurken, Leyts kardeşlerin annelerinin vefatının ardından miras konusunda tasarruf sertifikalarında sahtecilik yaptıkları kaydedildi. Yargılandıkları ilk mahkemede her iki kardeş de iki ay hapis cezasına çarptırılırken, kardeşler başvurdukları temyiz mahkemesinde de suçlu bulundu ancak hapis cezaları ise kaldırıldı.Leyts kardeşlerin anneleri 13 yıl önce öldükten bir gün sonra da üvey babaları intihar etmişti. Üvey amcaları, evi boşaltırken tasarruf bonolarının varlığını gösteren belgeleri keşfetmiş ve dava süreci başlamıştı.Barend Leyts'in Başbakan Michel'in sözcüsü olarak görevini devam edip etmeyeceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. - BRÜKSEL