Belçika camiler ve İslam okullarını katı kurallarla düzenlemeye hazırlanıyor

Belçika'nın Flaman kesiminde yeni kurulan koalisyon hükümeti, cami ve İslam okulları konusunda katı kurallar getiriyor.

Yeni bir cami açmak için en az 4 yıl beklemek gerekecek. Bu süreçte camilerin finansal yapısı, yurtdışı bağlantıları ve radikal gruplarla ilişkileri güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından incelenecek. Kurallara uymayan camilerin kapatılması için hükümete geniş yetkiler verilecek.

Belçika'da 26 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından, Flaman kesiminde sürdürülen koalisyon görüşmeleri, Pazartesi günü anlaşmayla sonuçlandı.

Sağcı Yeni Flaman İttifakı Partisi (NV - A), Hristiyan Demokrat Parti (CD - V) ve Flaman Liberal Demokrat Parti'nin (Open VLD) katılımıyla oluşturulan yeni hükümetin başbakanlığına, eski federal İçişleri Bakanı Jan Jambon getirildi.

NV- A'lı eski Devlet Bakanı Zühal Demir de, Flaman hükümetindıe Çevre, Turizm, Enerji ve Adalet Bakanı oldu.

Koalisyon hükümetinin 300 sayfalık protokolünde, camiler ve İslami eğitim konusunda sıkı düzenlemelere yer verildi.

İstihbarat incelemesi

Koalisyon anlaşmasında, "camiler de dahil olmak üzere yerel inanç toplulukları" için 4 yıl süre koşulu getirildi. Dini grupların, cami ruhsatı ya da devlet desteği alabilmesi için en az 4 yıl beklemesi gerekecek.

Bu süreçte, camiler, "Topluluğun bağımsızlığını etkileyen ve aşırılık yanlısı kesimlerle ilgili dış finansman bağlantısı" konusunda istihbarat ve güvenlik birimleri tarafından incelenecek.

Camilerden, finansman konusunda şeffaf olmaları ve yapılan bağışların kaynağını mali tabloda göstermeleri istenecek.

Halen ibadete açık olan camilere ise, yeni getirilen kurallara uymaları için 1 yıl süre verilecek. Finansman konusunda şeffaflık ve Belçika toplumunun temel değerlerine bağlılık konusunda sorumluluğunu yerine getirmeyen camiler kapatılacak.

Koalisyon protokolünde, kurallara uymayan camilere yönelik yaptırım ve ruhsatının iptali konularında, hükümetin yetkilerinin genişletilmesi de benimsendi.

Hükümet, camilerde olup bitenlerin, Belçika toplumunun değerlerine uygunluğundan emin olmak için, "iyi imam eğtimine" de odaklanmak istiyor.

Yeni Flaman hükümeti, radikalleşmenin önlenmesi için de belediyelerle işbirliği yapacak. Protokole göre, "endişe verici gelişmeleri zamanında tespit etmek için, yerel entegral güvenlik hücrelerinden (LIVC)" yararlanılacak.

Hükümet, Flaman kurumlarında çalışanların mesleki gizliliklerini ihlal etmeden bu güvenlik hücrelerine katılabilmelerine olanak sağlayan bir kararname hazırlıyor.

Okullarda başörtüsü yasaklanacak

Öğretmen ve öğrenciler için, okullarda başörtüsünün de dahil olduğu "dini ve politik sembolleri içeren giysi ve aksesuar" yasağı getiren yeni hükümet, dini grupların açacağı okullar konusunda da katı kurallar uygulayacak.

Koalisyon anlaşmasına göre, anayasa ve insan haklarına saygı göstermeyen okulların açılmasına ya da eğitime devam etmesine izin verilmeyecek.

Okullarla ilgili radikalleşme, güvenlik ve finansal şeffaflık konularında bilgi paylaşımı konusunda, Devlet Güvenliği Kurumu ile Eğitim Bakanlığı arasındaki iletişim güçlendirilecek.

Bir önceki Flaman hükümeti, geçen ay Milli Görüş tarafından Genk şehrinde kurulan Selam Koleji'ne, "Belçika anayasası ile çocuk ve insan haklarına saygı duymadığı" gerekçesiyle izin vermemişti.

Jambon hükümeti, inandıkları dinden çıkmak isteyen ancak bu nedenle tehdit görme olasılığı bulunan kişiler için neler yapılması gerektiğini de araştıracak.