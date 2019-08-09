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Belçika'da 18 yaşın altındakilere tütün satışı yasaklanacak

Belçika'da sigara yasaklarına ilişkin yeni düzenlemelere göre, 16 yaşından küçükler için uygulanan tütün satışı yasağına ilişkin yaş sınırı 18'e çıkarılacak.

09.08.2019 14:44 Belçika'da 18 yaşın altındakilere tütün satışı yasaklanacak
Belçika'da sigara yasaklarına ilişkin yeni düzenlemelere göre, 16 yaşından küçükler için uygulanan tütün satışı yasağına ilişkin yaş sınırı 18'e çıkarılacak.
Belçika medyasındaki haberde, kasımdan itibaren uygulanacak yeni düzenlemenin, tüm tütün ürünlerini ve elektronik sigaraları kapsayacağı bildirildi.
Buna göre, 18 yaşın altındakilere sigara satan satış noktaları, 200 ile 2000 avro arasında cezaya çarptırılacak.
Belçika'da, Catholique de Louvain Üniversitesince 2013-2018'de yapılan araştırmada, 14 ile 16 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 18'inin "haftada en az bir kere", yüzde 12'sinin ise "günlük" olarak sigara içtiği kaydedilmişti.

Belçika, Güncel

Kaynak: AA

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