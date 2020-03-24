Belçika'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
Belçika'da 2 Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
24.03.2020 00:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:46
Belçika 'da 2 Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat tarafından yapılan açıklamada, "Aldığımız üzücü bir habere göre maalesef 59 yaşındaki (Flama bölgesindeki Limburg iline bağlı) Heusden-Zolder ilçesinden Erzincanlı bir vatandaşımız hastanede Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetmiştir." dedi.
Hamarat, Genk kentinde çok sayıda Türk'ün tedavi gördüğünü ifade etti.
Öte yandan, Belçika'nın Genk şehrinde yaşayan İsmet Onur'un da Kovid-19 nedeniyle daha önce vefat ettiği öğrenildi.
Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı 74 yaşındaki Onur'un cenazesinin bugün Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.
UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat tarafından yapılan açıklamada, "Aldığımız üzücü bir habere göre maalesef 59 yaşındaki (Flama bölgesindeki Limburg iline bağlı) Heusden-Zolder ilçesinden Erzincanlı bir vatandaşımız hastanede Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetmiştir." dedi.
Hamarat, Genk kentinde çok sayıda Türk'ün tedavi gördüğünü ifade etti.
Öte yandan, Belçika'nın Genk şehrinde yaşayan İsmet Onur'un da Kovid-19 nedeniyle daha önce vefat ettiği öğrenildi.
Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı 74 yaşındaki Onur'un cenazesinin bugün Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.
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Kaynak: AA