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Belçika'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Belçika'da 2 Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

24.03.2020 00:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:46
Belçika'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
Belçika 'da 2 Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat tarafından yapılan açıklamada, "Aldığımız üzücü bir habere göre maalesef 59 yaşındaki (Flama bölgesindeki Limburg iline bağlı) Heusden-Zolder ilçesinden Erzincanlı bir vatandaşımız hastanede Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetmiştir." dedi.
Hamarat, Genk kentinde çok sayıda Türk'ün tedavi gördüğünü ifade etti.
Öte yandan, Belçika'nın Genk şehrinde yaşayan İsmet Onur'un da Kovid-19 nedeniyle daha önce vefat ettiği öğrenildi.
Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı 74 yaşındaki Onur'un cenazesinin bugün Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Belçika, Genk, Güncel

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