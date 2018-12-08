Belçika'da 50 'Sarı Yelekli' Gözaltına Alındı

Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de sabah saatlerinde toplanmaya başlayan yüzlerce Sarı Yelekli gösterici arasından 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Fransa
'da başlayan ve daha sonra Avrupa
'nın çeşitli yerlerine sıçramaya devam eden Sarı Yelekliler protestoları Belçika'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Paris
'te gerçekleşen şiddetli eylemlerin yanı sıra bugün sabah saatlerinden itibaren başkent Brüksel'de 450 sarı yelekli eylemci bir araya geldi. Polis
'in eylemciler arasından 50 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Brüksel-Elsene Polis Sözcüsü İlse Van
de Keere yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan 50 eylemcinin üzerinde tehlike arz eden maddeler bulundu. Bunlar arasında havai fişek, çekiç gibi maddeler yer alıyor" ifadelerini kullandı.
Olaylarda taşkınlık yaşanmaması için polisin çok sayıda güvenlik önlemi aldığı kaydedildi. Özelikle Avrupa Birliği
(AB
) merkez binasına doğru yürüyen herkesin aranması dikkat çekti. - BRÜKSEL
Fransa,Sabah,Brüksel,Belçika
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:58