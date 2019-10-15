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Belçika'da asker selamı veren Beringen Türkgücü kulübüne soruşturma!

Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek veren alt yapı takımının fotoğrafını paylaşan Belçika'daki Beringen Türkgücü kulübüne, Belçika Futbol Federasyonu tarafından soruşturma başlatıldı.

15.10.2019 21:55Belçika'da asker selamı veren Beringen Türkgücü kulübüne soruşturma!

Belçika Futbol Federasyonu'nun bir kolu olan Voetbal Vlaanderen, resmi amatör (provinciaal) liginde mücadele veren Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübünün bazı fotoğrafları ve videoları hakkında soruşturma başlattı. Belçika'da ilk kurulan Türk kulüpleri arasında yer alan ve çok sayıda Türk nüfusun yaşadığı Beringen kentinde bulunan Beringen Türkgücü hakkında soruşturma açılması Türkler arasında şaşkınlığa neden oldu.

"ASKERLERİMİZ İÇİN BİR HEDİYE OLSUN"

Belçika Futbol Federasyonu, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek veren alt yapı takımının fotoğrafını paylaşan Belçika'daki Beringen Türkgücü hakkında soruşturma kararı aldı. Federasyonun soruşturma başlattığı paylaşımda ise genç futbolcuların yer aldığı ve paylaşıma, "U10'umuzun 5-3'üyle kazandığımız zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun" notu düşüldü.


Futbol Federasyonu, Belçika, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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