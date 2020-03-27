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Belçika'da atlı polislerden "korona" denetimi

Belçika'da hükümetin aldığı tedbirlerin uygulanması için yoğun çaba sarf ediliyor.

27.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:49
Belçika'da atlı polislerden
Belçika 'da hükümetin aldığı tedbirlerin uygulanması için yoğun çaba sarf ediliyor. Sokağa çıkma yasağı yerine "evde kalma" çağrısı yapılan Belçika'da sosyal mesafenin korunması için atlı polisler görev yapıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Avrupa 'da etkisini sürdürüyor. Belçika'da korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirleri kapsamında temel ihtiyaçlar için vatandaşların dışarı çıkmaları serbestken sosyal mesafeyi korumaları zorunlu hale getirildi. Ülkede salgının yayılmasına karşı etkin bir kural olarak görülen sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını denetleme yetkisiyle polisler devriye geziyor. Devriyelerde kurallara uymayan vatandaşlara değişen oranlarda para cezası kesiliyor.

Atlı polislerden korona denetimi

Söz konusu denetimlerde bazı bölgelerde beklenen sonuçlar alınırken bazı bölgelerde ise ek tedbirler alınıyor. Bu kapsamda bazı mahallelerde atlı polisler vatandaşların sosyal mesafeye uyup uymadığını denetliyor. Zaman zaman halkı uyaran atlı polislerin gerektiğinde para cezası kesiyor.

Vaka sayısı 7 bini geçen ülkede 289 ölüm vakası bulunuyor

Belçika'da açıklanan son verilere göre korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 289'a, vaka sayısı ise 7 bin 284'e yükseldi. Huzurevlerinde gergin bir bekleyişin olduğu ülkede belirtilerin görüldüğü her duruma karşı yeterli sayıda test kiti olmaması nedeniyle sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Öte yandan 26 Mayıs 2019 genel seçimlerinden bu yana yeni hükümetin kurulamadığı Belçika'da korona virüs krizi nedeniyle mevcut geçici hükümete özel yetkiler verilmesi kararlaştırılmıştı. Dün gerçekleşen sınırlı oturumda Frankofon Liberal partili (MR) Başbakan Sophie Wilmes'in hükümetine güven oylamasının ardından özel yetkiler verildi. Mecliste grubu bulunan 9 parti tarafından desteklenen "özel yetkili korona hükümeti" ülkedeki tedbirleri ve krizin etkilerini yönetmekle görevlendirildi.

Belçika'da Milli Güvenlik Kurulunun, özel yetkili hükümetin Başbakanı Sophie Wilmes başkanlığında cuma günü akşam saatlerinde toplanması bekleniyor. Toplantıda alınacak tedbirlerin ne yönde olacağı ise merak konusuyken gerçekleşecek toplantının sonuçlarına göre okulların ve temel sektörler dışında çalışanların durumu da netlik kazanacak. Ülkede sıkı yönetim ve katı sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ise beklenmiyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Etiketler: Belçika, Avrupa, Güncel

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