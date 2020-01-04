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Belçika'da binlerce kişi dondurucu soğukta denize girdi

Belçika'nın sahil kenti Ostende'de binlerce kişi dondurucu soğukta denize girdi.

04.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:26 Belçika'da binlerce kişi dondurucu soğukta denize girdi
'nın sahil kenti Ostende'de binlerce kişi dondurucu soğukta denize girdi.
Kentte 1987 yılından bu yana yapılan "Nieuwjaarsduik (Yeni Yılda Dalış)" etkinliğine izleyicilerle yaklaşık 4 bin kişi katıldı.
Okyanusların temiz tutulmasına dikkati çekmek için düzenlenen etkinlikte bazı Belçikalılar ilginç kostümleriyle yer aldı.
Katılımcılar, denize girmeden önce sahilde ısınma hareketleri yaptı. Bu sırada ilginç görüntüler kaydedildi.
Aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu binlerce kişi, saat 15.00'i gösterdiğinde verilen işaretle yaklaşık 200 metre mesafeden denize doğru koşmaya başladı.
Dondurucu soğukta denize girenlerden bazıları hemen çıkarken bazıları suda daha fazla kalmayı tercih etti.
Etkinlik sırasında en az 6 ambulans hazır bekletildi.
Denize girenlerin fazla açılmasını ve boğulmaları önlemek için polis ve sahil koruma ekipleri tedbir aldı.

Belçika, Güncel

Kaynak: AA

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