Belçika'da bir kedi, sahibinden koronavirüs kaptı; Covid-19 insandan hayvana da bulaşıyor
Belçika Sağlık Bakanlığının Covid-19 Kriz Merkezi düzenlenen günlük basın toplantısında bir kedinin sahibinden koronavirüs kaptığını duyurdu. Bu bilginin Liege veterinerlik fakültesinden alındığı ifade edildi.
27.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:59
Belçika Sağlık Bakanlığının Covid-19 Kriz Merkezi, düzenlenen günlük basın toplantısında bir kedinin sahibinden koronavirüs kaptığını duyurdu. Bu bilginin Liege veterinerlik fakültesinden alındığı ifade edildi.
Kedinin sahibi ile yakın temas içinde olduğunu belirten koronavirüs kriz merkezi sözcüsü Emmanuel Andre, "Bu izole bir vaka." dedi. Andre "virüs insandan hayvanlara geçiyor" şeklinde konuştu.
Kedinin sahibi ile yakın temas içinde olduğunu belirten koronavirüs kriz merkezi sözcüsü Emmanuel Andre, "Bu izole bir vaka." dedi. Andre "virüs insandan hayvanlara geçiyor" şeklinde konuştu.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Belçika, Dünya