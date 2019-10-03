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Belçika'da camilere maddi yardım sağlayan tanınma prosedürüne ağır yeni kriterler

Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde yaklaşık 40 bin euroluk para yardımını almak için resmi olarak tanınmaya çalışan camilere yönelik kriterler katılaşıyor.

03.10.2019 19:16Belçika'da camilere maddi yardım sağlayan tanınma prosedürüne ağır yeni kriterler
Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde yaklaşık 40 bin euroluk para yardımını almak için resmi olarak tanınmaya çalışan camilere yönelik kriterler katılaşıyor. Güvenlik ve İstihbarat birimleri tarafından finansal yapısı, yurtdışı bağlantıları ve radikal gruplar ile ilişkileri yıllarca mercek altına alınacak camilerin tanınma süreci bundan böyle en az 4 yıl sürecek.

Euronews, Belçika'da Müslümanları temsil eden ve hükümetle toplum adına ilişkileri yürüten İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün ile konuyu görüştü. Üstün, Belçika'da toplam 210 cami bulunduğunu, bunların sadece 87'sinin devlet tarafından resmi olarak tanındığını ifade etti. Türk cami sayısının ise 120 olduğunu ancak sadece 46'sının devlet tarafından finansal olarak desteklendiğini söyledi.
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Euronews, Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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