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Belçika'da Covid-19 tedbirleri 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Belçika'da korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı, inşaat malzemesi satan yapı marketler ve bahçe malzemesi satan iş yerlerinin yeniden açılacağı duyuruldu.

15.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:54
Belçika'da Covid-19 tedbirleri 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
Belçika 'da korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı, inşaat malzemesi satan yapı marketler ve bahçe malzemesi satan iş yerlerinin yeniden açılacağı duyuruldu.

Korona virüsün etkili olduğu Avrupa ülkelerinden Belçika'da ülkedeki tedbirleri görüşmek üzere toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. Başbakan Sophie Wilmes başkanlığında Dışişleri Bakanlığı'na ait Egmond Sarayında gerçekleşen MGK toplantısı sonrasında tedbirlerin bir kez daha uzatıldığı duyuruldu. Ülkedeki mevcut tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verilirken bazı sektörlerde faaliyet gösteren mağazaların açılabileceği bildirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Wilmes, "Maalesef normale dönüş aşamasına gelemedik. Başta huzurevleri olmak üzere ülkemizde virüs hala can almaya devam ediyor. Bu koşullarda uzman görüşleri ve politik sorumluluk anlayışı içinde tedbirleri 3 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatma kararı aldık" şeklinde konuştu. Ayrıca alınan kararlar kapsamında 31 Ağustos'a kadar her türlü eğlence, festival, etkinlik ve düğün gibi toplantıların yasaklandığı açıklandı. Başbakan Sophie Wilmes, sosyal mesafeye riayet etme ve maske takmanın şiddetle tavsiye edildiğini ifade ederek önümüzdeki hafta MGK toplantısında aşamalı olarak normale dönme konusunun ele alınacağını, ancak tüm kararların alınan tedbirlerin elde ettiği sonuçlara bağlı olacağını aktardı.

Bazı iş yerleri yeniden açılıyor

Ülkede ekonomik krizin derinleşmesi nedeniyle iş çevrelerinden gelen yoğun talepler üzerine bazı sektörlerdeki mağazaların yeniden açılacağı bildirildi. Söz konusu karar göre inşaat malzemesi satan yapı marketler ve bahçe malzemesi satan iş yerleri yeniden açılabilecek. Ancak okullar, diğer ticarethaneler ve ibadet yerleri kapalı kalmaya devam edecek.

İlk olarak 18 Mart'ta başlayan ve 5 Nisan'a kadar süreceği açıklanan korona virüsle mücadele tedbirleri, daha önce 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Korona virüse bağlı ilk ölümün kaydedildiği 11 Mart'tan bu yana geçen süre zarfında şu ana kadar ülkede 4 bin 440 kişi hayatını kaybetti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Etiketler: Belçika, Mgk, Güncel
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