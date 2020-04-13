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Belçika'da Covid-19 tedbirlerinin kaldırılma ihtimali tartışılıyor

Belçika'da hükümet önümüzdeki çarşamba günü ülkede uygulanan tedbirler hakkında yeni bir toplantı yapılacağını duyururken, ülkede tedbirlerin aşamalı olarak kaldırılma sinyalinin verilmesi üzerine uzmanlar, "Erken dönüş felaket olur" mesajı verdi.

13.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:45
Belçika'da Covid-19 tedbirlerinin kaldırılma ihtimali tartışılıyor
Belçika 'da hükümet önümüzdeki çarşamba günü ülkede uygulanan tedbirler hakkında yeni bir toplantı yapılacağını duyururken, ülkede tedbirlerin aşamalı olarak kaldırılma sinyalinin verilmesi üzerine uzmanlar, "Erken dönüş felaket olur" mesajı verdi.
Belçika'da geçtiğimiz haftalarda özel yetkilerle donatılan geçici hükümet, ülkede korona virüsü tedbirlerinin 18 Nisan'a kadar uygulanmasını kararlaştırmıştı. Söz konusu sürecin ihtimal dahilinde 3 Mayıs'a kadar uzatılabileceği belirtilmişti. Hükümet , önümüzdeki çarşamba günü ülkede uygulanan tedbirler hakkında yeni bir toplantı yapılacağını duyururken ülkede tedbirlerin hafifletilmesi gündemde. Bu durum halkta ve bilim çevrelerinde, "Normal hayata dönüş şu an için çok erken bir girişim olur" şeklinde yorumlara neden oldu.
Belçika'da iş çevrelerinin yoğun baskı yaparak hükümeti tedbirleri hafifletmeye zorladığı belirtiliyor. Buna karşın bilim adamları ve uzmanlar Belçika'da salgının henüz yavaşlamadığını belirterek olası bir gevşemenin salgının iki hafta sonra yeni bir patlamayla geri dönüşüne neden olacağı görüşünde.
ÖLÜ SAYISI 3 BİN 903'E ÇIKTI
Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle kural ihlallerinin arttığı Belçika'da son 24 saatte 303 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3 bin 903'e yükseldiği açıklandı. Ülkede 942 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 30 bin 589'a ulaştığı ifade edildi.
Belçika Kralı Philippe, korona virüsü salgını sonrası alınan tedbirler nedeniyle evlerinde kalmaları istenen Belçika halkına seslendi. Kral Phillipe, ülke ve insanlık olarak çok zor günlerden geçildiğini, bu süreci sabırla evlerde kalarak atlatmanın mümkün olduğunu, dayanışmanın kurallara uymakla mümkün olacağını bildirdi. Ülkede canla başla çalışan sağlık ekiplerini de tebrik eden Kral Phillipe, daha önce de yayınladığı bir video mesajında halka cesur ve sabırlı olma tavsiyesinde bulunmuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Hükümet, Belçika, Güncel
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