Haberler» Dünya» Haber

Belçika'da doğalgaz patlaması: 3 bina çöktü

Belçika'nın Antwerp şehrinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 3 bina çöktü.

03.09.2019 16:30 Belçika'da doğalgaz patlaması: 3 bina çöktü
Belçika'nın Antwerp şehrinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 3 bina çöktü. İtfaiye ekipleri, çöken binaların altında insanların olduğunu bildirdi.


Patlama, Antwerp şehrinin Wilrijk ilçesinde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin bildirdiğine göre yerel saatle 12.30'da bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Yanındaki iki binada patlamadan etkilenerek çöktü. Çöken binaların altında kalanları kurtarmak için arama-kurtarma çalışmaları başladı. Binalardan şimdiye kadar 2 kişinin sağ olarak çıkarıldığı duyuruldu.



İtfaiye, Belçika, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
20:23   Güney afrika'da nijeryalı göçmenlerin işletmeleri yağmalandı
20:14   Azez'de ikinci patlama: 5 yaralı
20:12   Dorian Kasırgası nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 bin ev hasar gördü
19:44   Gatwick Havaalanı'nda rötarlar nedeniyle bazı uçaklar valizsiz kalktı
19:38   BM: Fransa, İngiltere ve ABD, Yemen'deki savaş suçlarının muhtemel suç ortakları
19:23   Netflix'ten Türkiye'den çekilme tartışmalarıyla ilgili açıklama: Görüşmelerimizi sürdürüyoruz
19:23   AB'den vatandaşlar ve iş dünyasına sert Brexit'e hazırlanmaları için son çağrı