Belçika'da eski yerel yönetici Ali Çağlar: 'Hastanede yatan COVİD-19 hastalarının yarısı Türk'
Genk eski Belediye Başkan Yardıcısı Ali Çağlar Belçika'daki Türk vatandaşlarına seslendi: Hastanelerde yatan koronavirüs vakalarının yarısı Türk. Lütfen önlemlere dikkat edelimView on euronews.
22.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:36
Genk eski Belediye Başkan Yardıcısı Ali Çağlar Belçika 'daki Türk vatandaşlarına seslendi: Hastanelerde yatan koronavirüs vakalarının yarısı Türk. Lütfen önlemlere dikkat edelimView on euronews
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Ali Çağlar, Belçika, Genk, Dünya