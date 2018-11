Belçika'da Evsizlere Müslümanlardan Yardım Eli

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:15



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:15

Belçika'nın Walon kesiminde yer alan Liege kentinde ve ilçelerinde sokaklarda yaşayan evsizlere Müslümanlar yardım eli uzattı.Belçika'nın Walon kesiminde yer alan Liege kentinde Fas, Türk, Bosna-Hersek, Suriyelilerin gönüllü olarak çalıştığı Liege Yardım Platform Derneği 4 yıldır aralıksız olarak sokakta yaşayan evsizlere yardım ediyor. Bu yıl havaların soğumasıyla dernek yardımlarına yeniden ağırlık verdi.Liege Yardım Platform Derneğinde gönüllü olarak çalışmalarda bulunan, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Liege Başkanı İbrahim Ural, Liege'de tren garında, sokaklarda ve parklarda yaşayan evsizlere 4 yıldır kış paketi ile hijyenik paket yardımların ulaşmasına çalışıyor. Hava sıcaklığının 1,5 derecelere düştüğü günlerde her gece Liege kenti ve civarında sokaklarda evsiz arayan gönüllülerden İbrahim Ural, her gün işe gidip gelirken sokaklarda ve özellikle istasyonlarda evsizlerle karşılaştığını ve bu durumun kendisini üzdüğü için böyle bir çalışma yapmaya karar verdiğini söyledi. Belçika devletinin sokakta yatan evsizlere kol kanat açmakta yetersiz kaldığını ve bu nedenle sokakta yatan evsizlere 'Müslüman şefkat eli' uzattıklarını belirten Ural, "Yardımlarımız din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın herkese eşit şekilde yapılmaktadır" dedi."Gözlerindeki sevinci hissediyoruz"Liege ve çevresinde ortalama 700 evsiz yaşadığını ve toplumun onları görmemezlikten geldiğini söyleyen Ural, "Liege Yardım Platform Derneğimizde yaklaşık 30 tane gönüllümüz var. Büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşmakta ve aramızda çeşitli milletlere mensup insanlar var. Ekiplerimizle birlikte gece gündüz Liege ve ilçelerinde sokakları gezerek kaç kişi ve nerelerde yattıklarını keşfediyoruz. Bu evsizler genellikle her zaman aynı yerde yatıyor. Sokakta ve tren garında yatanlar arasında göçmenler bulunduğu gibi Müslümanlar ve hatta AB vatandaşı olanlar dahi var. Evsizlerin sığınacağı mekan olmasına rağmen orasının yetersiz kaldığını görmekteyiz. Bazıları imkanları olsa bile geceyi sokakta geçirmeyi tercih ediyorlar. Maalesef içlerinde bayanlar da var. Onlarla konuştuğumuzda, 'Hayat şartları çok zor, bizimle kimse ilgilenmiyor' diye sitem ediyorlar. Yabancıların ve özellikle Müslümanların yardım etmesini şaşkınlıkla anlatıyorlar. Bazen onlara ne yapmak isterdin diye soruyoruz, bize, gözyaşlarını silerek, 'Biz de bir aile olmak isterdik. Çocuklarımızın olmasını isterdik' diyorlar. Kışlık paketi verirken gözlerindeki sevinci hissediyoruz. Birkaç saat için de olsa hayatin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Ne kadar şükür etsek azdır" ifadelerini kullandı.Bu sene en az 100'e yakın evsize ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Ural, "Evsizlere Mayıs ayına kadar geçerli olan 5 euro değerinde bir fiş veriyorlar, biz de böylece bir dönerciden günlük yiyeceklerini karşılıyoruz. Elbette bizlere destek veren sponsorlarımızı unutmamak lazım. Bizlere her türlü desteği verenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi. - LIEGE