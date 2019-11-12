Haberler » Güncel » Belçika'da Filistinli sığınmacılardan gösteri - Haber

Belçika'da Filistinli sığınmacılardan gösteri

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistinliler, sığınma başvurularının uluslararası hukuka uygun değerlendirilmesi için gösteri yaptı.

12.11.2019 17:37 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:40
'nın başkenti 'de Filistinliler, sığınma başvurularının uluslararası hukuka uygun değerlendirilmesi için gösteri yaptı.
Victor Horta Meydanındaki Göçmenler Bürosu önünde toplanan yaklaşık 200 Filistinli, uluslararası koruma ve sığınma başvuru dosyalarının haksız yere reddedilmemesi talebinde bulundu.
Belçika hükümetine uluslararası hukuka uyma çağrısı yapan Filistinliler, sığınma başvurularının desteklenmesini istedi.
Göstericiler, ayrıca taleplerini yansıtan pankart ve dövizler ile Filistin bayrakları taşıdı.
Belçika'da Filistinli sığınmacılardan gösteri

Brüksel, Belçika, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:05 İHA Erzurum Bölge Müdürü Türkez, Ağrı'da Çeşitli Ziyaretlerde Bulundu
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
19:08 Eski ABD Başkanı Carter ameliyat için hastaneye kaldırıldı
19:05 DHA YURT BÜLTENİ-17
19:05 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı komşusu çıktı
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
18:37 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!
17:49 Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı
17:45 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 19:11:41