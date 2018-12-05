Belçika'da Hükümet Krizi

Belçika
'daki federal hükümetin koalisyon ortakları arasında yer alan Yeni Flaman İttifakı (N-VA), Birleşmiş Milletler
(BM
) Göçmen Paktı'nın imzalanması halinde hükümetten çekilme tehdidinde bulundu.
BM Göçmen Paktı ile ilgili 10-11 Aralık
tarihlerinde Fas
'ın Marakeş
kentinde yapılacak hükümetler arası konferans, Belçika'da hükümet krizine yol açtı. Başbakan Charles Michel
, koalisyon ortaklarının onayını almak için Göçmen Paktı'nı Federal Parlamentoya götürdü.
Ancak, hükümetin en büyük ortağı aşırı sağcı N-VA, söz konusu paktın imzalanmasına karşı olduğunu ve imzalanması halinde "hükümetten çekilebileceğini" bildirdi.
Bunun üzerine N-VA'yı hedef alan Michel, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Her kim hükümetin çökmesine yol açarsa sorumsuz davranmış olur." dedi.
BM Göçmen Paktı'nın imzalanması yönündeki kararın Federal Parlamentodan oy çokluğu ile geçmesi beklenirken, N-VA'nın oylama sonrası nasıl bir adım atacağı hükümetin devamında belirleyici olacak.
Hükümet,Birleşmiş Milletler,Belçika
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:14