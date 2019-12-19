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Belçika'da hükümet krizi kapıda

Mayıs ayında yapılan genel seçimlerden bu yana hükümet kurulamaması, Belçika'yı krize sürüklüyor.

19.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:34 Belçika'da hükümet krizi kapıda
Mayıs ayında yapılan genel seçimlerden bu yana hükümet kurulamaması, 'yı krize sürüklüyor.

26 Mayıs 2019'da yapılan genel seçimlerden bu yana Federal hükümetin kurulamadığı Belçika'da yeni bir siyasi krizin eğişine gelindiği belirtiliyor. Daha önce 541 gün hükümetsiz kalarak dünya rekorunu elinde tutan Belçika'nın bir kez daha aynı durumu yaşayacağı aktarıldı. Fransızca konuşanlar ve Flamanca konuşanlar olarak iki gruba ayrılmış olan Belçika siyaseti, Flaman-Frankofon çekişmesi nedeniyle yeni bir Federal hükümet kuramıyor. Kraliyetin hala yaşadığı Belçika'da, farklı siyasi partilerden seçilen müzakerecilerin hiçbiri, taraflar ve partiler arasında anlaşma sağlamayı başaramadı.

Ülkede hükümet kurulamaması nedeniyle, bir önceki hükümet bazı kabine değişikliklerine rağmen göreve devam ediyor. Avrupa Konseyi Daimi Başkanlığı görevini 1 Aralık 2019 itibariyle devralan Frankofon Liberal Partili (MR) Charles Michel'in kurduğu bir önceki hükümet gündelik işleri yönetse de mühim konularda karar alınamıyor.

Üç bölgeli Federal bir sisteme sahip olan Belçika'da, geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerden bu yana dikkat çeken diğer bir gelişme ise partilerin neredeyse tamamında genel başkan ve yönetimlerin değişmesi oldu. Bu değişimlerden sonra yeni genel başkanlar oldukça genç siyasetçilerden oluşuyor.

Belçika Kralı tarafından hükümet kurmakla görevlendirilen MR Partisi'nin yeni Başkanı George Louis Bouchez ve CDV Partisi'nin yeni Başkanı Joachim Coens, hükümet kurmak için ülkenin iki tarafındaki siyasi partilerle görüşüyor. Bir önceki müzakereci olarak görev yapan Sosyalist Parti (PS) Genel Başkanı Paul Magnette bu görevi başaramayacağını beyan ederek Kraldan azlini istemiş ve görevi bırakmıştı. Yeni yılın ardından ocak ayında bir Federal hükümet kurulamaz ise ülkenin yeniden derin bir siyasi krize girmesine kaçınılmaz gözüyle bakılıyor. - BRÜKSEL

Belçika, Hükümet, Politika

Kaynak: İHA

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