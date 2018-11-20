Belçika'da Hükümetinde Göçmen Krizi

Belçika
hükümeti Birleşmiş Milletler
'in göçmen paktını onaylamaya hazırlanırken, koalisyon ortaklarından milliyetçi Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) karşı çıkması kriz yaşanmasına neden oldu.
Belçika hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM
) göçmen paktını onaylamaya hazırlanıyor. Ancak hükümet ortaklarından milliyetçi Yeni Flaman İttifakı'nın (N-VA) buna karşı çıkması, ortaklar arasında kriz yaşanmasına neden oldu. Yaşanan kriz sonrası Belçika basınına demeç veren Başbakan Charles Michel
(Reform Hareketi - MR), hükümet ortaklarına seslenerek, aşılmaması gereken bir çizgi olduğunu hatırlattı. Başbakan Michel
, Eylül
ayında BM platformunda gerçekleştirilen bir toplantıda, göçmen paktını kesinlikle imzalayacaklarını dair karar aldıklarını ve bunu N-VA'nın muhalefetine rağmen yapacaklarını bildirmişti.
Başbakan Charles Michel
çok öfkelendi iddiası
Başbakan Michel'in partisi ve hükümetin büyük ortağı Reform Hareketi (MR) kanadından yayılan bilgilere göre, Başbakan Michel, N-VA partisinin göçmen anlaşmasına karşı çıkmasına ciddi şekilde öfkelendiği bilgisi yayıldı. Başbakan Michel'in Aralık
ayında Fas
'ın başkenti Marakeş
'e yalnız giderek, söz konusu anlaşmayı imzalaması bekleniyor.
Kriz beklentisi yüksek Hükümet
ortaklarının göçmen konusunda ayrı düşmelerini yorumlayan Belçika basınına göre, hükümeti iki senaryo bekliyor. Birincisi, N-VA partisi, hükümet ortağı olan diğer iki Flaman partileri gibi Başbakan Michel'e göçmen anlaşmasında destek verecek ve böylelikle kriz sona erecek. İkincisi ise N-VA partisi, göçmen anlaşmasını kabul etmediği konusunda kararlılığını sürdürecek ve bu durum hükümetin sonuna sebep olabilecek. - BRÜKSEL
Birleşmiş Milletler,Belçika