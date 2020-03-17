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Belçika'da ikinci dalga önlemler açıklandı: 5 Nisan'a kadar ek kısıtlamalar geldi

Belçika'nın geçici Başbakanı Sophie Wilmes Brüksel'de toplanan Ulusal Güvenlik Konseyinin ardından düzenlenen basın toplantısında ülkede alınan ikinci dalga önlemleri açıkladı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

17.03.2020 23:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:49
Belçika'da ikinci dalga önlemler açıklandı: 5 Nisan'a kadar ek kısıtlamalar geldi

Belçika 'nın geçici Başbakanı Sophie Wilmes Brüksel 'de toplanan Ulusal Güvenlik Konseyinin ardından düzenlenen basın toplantısında ülkede alınan ikinci dalga önlemleri açıkladı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Ülkedeki vaka sayısını bin 243 olarak açıklayan Wilmes bunlardan 756'sının Flaman bölgesinde 303 vakanın Valon kesiminde ve 150 vakanın da Brüksel'de olduğunu duyurdu. Toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Wilmes 15 kişinin de tamamen iyileştiğini aktardı.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Brüksel, Belçika, Dünya

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