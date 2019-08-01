Haberler» Güncel» Haber

Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi dönemine geçiliyor

Belçika'da 2020'den itibaren kimlik kartlarında parmak izi bulundurulması zorunlu hale gelecek.

01.08.2019 00:16 Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi dönemine geçiliyor
Belçika'da 2020'den itibaren kimlik kartlarında parmak izi bulundurulması zorunlu hale gelecek.
Het Nieuwsblad gazetesinin haberine göre, uygulamayla sahte belge kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Hükümet yetkilileri, tam olarak hayata geçirilmesinin 10 yıl alabileceği belirtilen uygulamanın, 2020'den itibaren başlayacağını bildirdi.
Söz konusu uygulamanın test aşamasına nisan ayında başlanması bekleniyordu ancak ülkede hükümetin çökmesi üzerine karar ertelenmişti.
Ülkedeki Gizlilik Komisyonunun eleştirilerine rağmen Belçika federal hükümeti kararından geri adım atmayarak, uygulamaya başlanacağını açıklamıştı.
Gizlilik Komisyonunun tavsiyesinde kimlik kartlarında parmak izi bulundurulması "gizlilik haklarının ihlali olarak" nitelendirilmişti.

Hükümet, Belçika, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:43   Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı
06:41   ABD, Brezilya'yı resmen "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanıdı
06:41   ADANA'DA virajı alamayan kamyonet, evin bahçesine daldı
06:25   Yüzyılın Anlaşması'nın ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak
06:15   Gürsu'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
06:03   Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
06:03   Adana'da kamyonet evin bahçe duvarına çarptı