Belçika'da Kimliklerde Parmak İzi Artık Zorunlu

Belçika
'da kimlik kartlarında parmak izi zorunluluğu Federal Mecliste kabul edilerek yürürlüğe girdi.
Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi dönemine geçiliyor. Geçtiğimiz ay meclis komisyonunda onaylanan kimlik kartlarında parmak izi zorunluluğu, mecliste yapılan oylamada kabul edilerek yürürlüğe girdi. Böylelikle Nisan 2019'dan itibaren Belçika'da yeni kimlik kartı çıkarmak isteyenlerden parmak izi alınacak ve ülke genelindeki kartların yenilenmesi 10 yıl sürecek.
İlk olarak Avrupa Birliği
(AB
) Komisyonunun hazırladığı düzenlemeye göre, güvenlik önlemleri doğrultusunda tüm AB üyesi ülkelerde kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulaması hayata geçirilecek. - BRÜKSEL
15 Kasım 2018 Perşembe 10:17