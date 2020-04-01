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- Belçika'da korona fırsatçıları zam üstüne zam yapıyor

- Belçika'da korona fırsatçıları zam üstüne zam yapıyor Belçika'da süpermarketler korona virüs salgınını fırsat bilerek zam üstüne zam yapıyor.

01.04.2020 22:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:43
- Belçika 'da korona fırsatçıları zam üstüne zam yapıyor
BRÜKSEL - Belçika'da süpermarketler korona virüs salgınını fırsat bilerek zam üstüne zam yapıyor.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Belçika hükümeti sürekli olarak fırsatçılara göz açtırılmayacağını ifade ederken, süpermarketlerdeki ürünlerin fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ediyor. Ekonomi ve Tüketiciler Bakanı Nathalie Muylle, yaptığı açıklamada konuyla ilgili bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Ülkenin en büyük süpermarket zincirlerinden birinde faturalarının karşılaştırmaları sosyal medyada gündem oldu. Süpermarketin, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan serbest dolaşımın kısıtlanması sürecinde ürünlerine zam yapması dikkat çekti. Süpermarketler Zincirinin Sözcüsü Hanne Poppe, yaptığı açıklamada sadece promosyonlu ürünlerde toplu satın almaları caydırmak için bu kararı aldıklarını ifade etti. Ancak promosyonlu ürün olarak kabul edilen bir cipsin fiyatı 1.79 Euro'dan 2.20 Euro'ya çıkarken, zorunlu besinler olarak kabul edilen sütün fiyatının 0,80 Euro'dan 1.10 Euro'ya, unun fiyatının 0.35 Euro'dan 0.70 Euro'ya, şekerin fiyatının ise 1.20 Euro'dan 1.80 Euro'ya çıkması dikkat çekti.
Marketlerde raflar boş kaldı
Belçika'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler market raflarının boşalmasına neden oldu. Belçikalılar salgın nedeni ile marketlere akın edince pek çok markette rafların boş kaldığı görülürken, birçok kentte market rafları 1 haftadan uzun süredir boş duruyor. Market yetkilisi, yaptığı açıklamada "Bazı mağazalarda raflarda ki ürünlerin eksik olma nedeni çalışanların henüz yeniden stoklamaya devam etmek için zamanlarının olmaması" ifadesini kullandı.
Belçika'da pirinç, makarna, un ve tuvalet kağıdı en fazla aranan ürünler oldu. Marketler ellerinde bulunan ürünlerin fiyatlarını camlara asarken, aradığı ürün olmayan vatandaşlar ise sıradan çıkıyor. Market yetkilisi, bu kararın marketlerde tuvalet kağıdı için çıkan kavgalar yüzünden alındığını açıkladı.
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- Belçika’da korona fırsatçıları zam üstüne zam yapıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Belçika, Güncel

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- Belçika'da korona fırsatçıları zam üstüne zam yapıyor
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