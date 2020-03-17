Belçika'da korona virüs bilançosu: bin 243 vaka
Belçika'da korona virüs vaka sayısı bin 243'e yükseldi.
17.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:10
Belçika 'da korona virüs vaka sayısı bin 243'e yükseldi.
Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında Belçika'da bilanço artıyor. 185 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı bin 243'e yükseldi. Covid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da bir hastanın da tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği bildirildi.
Belçika'da ilk vaka 4 Şubat'ta Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen 9 Belçika vatandaşından birinde korona virüsü tespit edilmesi sonucu ortaya çıkmıştı. Yapılan açıklamada, Wuhan'dan dönen kişilere başkent Brüksel 'deki Neder Over Heembeek bölgesinde yer alan bir askeri hastanede test yapıldığı ve bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ifade edilmişti. - BRÜKSEL
Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında Belçika'da bilanço artıyor. 185 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı bin 243'e yükseldi. Covid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da bir hastanın da tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği bildirildi.
Belçika'da ilk vaka 4 Şubat'ta Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen 9 Belçika vatandaşından birinde korona virüsü tespit edilmesi sonucu ortaya çıkmıştı. Yapılan açıklamada, Wuhan'dan dönen kişilere başkent Brüksel 'deki Neder Over Heembeek bölgesinde yer alan bir askeri hastanede test yapıldığı ve bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ifade edilmişti. - BRÜKSEL
Kaynak: İHA
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