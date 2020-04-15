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Belçika'da korona virüsten 4 bin 440 can kaybı

Belçika'da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ölü sayısı 4 bin 440'a yükseldi.

15.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:07
Belçika'da korona virüsten 4 bin 440 can kaybı
Belçika 'da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ölü sayısı 4 bin 440'a yükseldi. Yasağa rağmen parti düzenleyen bir gruba ise para cezası yağdı.

Bugün itibariyle tedbirlerin genişletileceğine dair yeni kararlar alınması beklenen Belçika'da son 24 saatte 283 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Son 24 saat içinde 2 bin 454 yeni vakanın tespit edildiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 440'a toplam vaka sayısının ise 33 bin 573'e ulaştığı belirtildi. Şu anda hastanelerde 5 bin 524 kişinin korona virüs tedavisi gördüğü bin 204 hastanın ise yoğun bakımda tedavi altında bulunduğu aktarıldı.

Parti yapanlara yüklü miktarda para cezası kesildi

Korona virüsle mücadele kapsamında biraraya gelme yasağının uygulandığı Belçika'da yasağa rağmen Turnhout şehrinde bir evde düzenlenen partiye ihbar üzerine polis baskın düzenledi. İlk bakışta iddiaların aksine sade bir ortam bulan polis, komşuların ısrarları üzerine evde detaylı bir arama yaptı. Arama sonucu polis bodruma ve çatıya saklanmış şekilde partiye katılanları yakaladı. Partiye katılanların tamamına yüklü miktarda para cezası kesildiği bildirildi. Partiye kaç kişinin katıldığı belirtilmezken yasağı ihlal edenlere kişi başı 250 Euro para cezası kesiliyor.

Ülkede 18 Nisan'a kadar devam eden tedbirlerin geleceğine ilişkin olarak bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacak. Yerel saatle 14.30'da başlaması beklenen toplantıya Başbakan Sophie Wilmes başkanlık edecek. Kurulda tedbirlerin uzatılıp uzatılmayacağı ya da kademeli olarak normal hayata dönüşün nasıl yapılacağının ele alınması bekleniyor.

Öte yandan, sağlık ve eğitim çalışanları sendikaları kısa süre içinde normale dönüş fikrine karşı çıkıyor. Eğitimciler sendikası "Normal zamanlarda bile hijyen sorunu yaşanan okullara birden dönüş yapmayacağız" açıklamasında bulundu. Sağlık sektörü temsilcileri de ülkede sosyal mesafe kuralının en az 12-18 ay daha uygulanmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Etiketler: Belçika, Polis, 3. Sayfa
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