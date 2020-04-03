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Belçika'da koronadan ölenlerin sayısı bini geçti

Belçika'da son 24 saatte 183 kişinin daha korona virüs sonucu hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelindeki can kaybı bin 11'e yükseldi.

03.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:57
Belçika 'da son 24 saatte 183 kişinin daha korona virüs sonucu hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelindeki can kaybı bin 11'e yükseldi.
Dünya genelinde hızla artan korona virüs vakalarında ülkelerdeki can kayıplarında artış gösteriyor. Dünya genelinde 1 milyon 21 bin 37 korona vakası görülürken, 53 bin 458 kişide korona virüs salgınında hayatını kaybetti. Vaka sayılarında ABD'nin, can kayıpları sayısı bakımından da İtalya 'nın listenin en başında yer aldığı korona virüs nedeniyle Avrupa Birliği kurumlarının merkezi olarak Belçika'da da durum giderek kötüleşiyor. Belçika'da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. Son 24 saat içerisinde 183 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı sayısı bin 11'e yükseldi.
Belçika'da son 24 saatte bin 384 korona vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam korona virüs vakası 15 bin 348'e yükseldi.
Belçika'da 15 Mart-1 Nisan tarihleri arasında 6 bin 716 korona hastası hastaneye başvururken, 2 bin 495 kişi hastaneden taburcu edildi.
Belçika'da ilk korona vakası Şubat ayının başlarında görüldü. Korona vakası tespit edilen kişiler arasından 9'u korona virüsün ilk görüldüğü Wuhan'dan ülkeye döndü.
(İHA)
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Belçika’da koronadan ölenlerin sayısı bini geçti

Kaynak: İHA

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