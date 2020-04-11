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Belçika'da koronavirüs bilançosu yükseliyor

Belçika'da koronavirüs salgını vaka ve ölümler yükselişe geçti.

11.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:24
Belçika'da koronavirüs bilançosu yükseliyor

Belçika 'da koronavirüs salgını vaka ve ölümler yükselişe geçti. Koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 018 olurken, ölümler 327 kişi artarak 3 bin 346'ya yükseldi.

Belçika Federal Halk Sağlığı (FPS) tarafından cuma günü açıklanan koronavirüs bilançosundan sonra, ülkede son 24 saatte 327 kişi daha virüsten hayatını kaybetti. Worldometers verilerine göre Belçika Avrupa'da, son 24 saatte en fazla ölüm vakasına sahip ülke oldu. Koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 1,351 kişi artarak 28 bin 018 kişi oldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Belçika, Dünya
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