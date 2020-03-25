Belçika'da koronavirüs nedeniyle 306 tutuklunun izinli çıkış süresi uzatıldı
Belçika hükümeti, cezaevlerinde mahkumları ve çalışanları koronavirüs (Covid-19) salgınından korumak amacıyla 306 tutuklunun izinli çıkışlarının en az 5 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.
25.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:32
Belçika hükümeti, cezaevlerinde mahkumları ve çalışanları koronavirüs (Covid-19) salgınından korumak amacıyla 306 tutuklunun izinli çıkış süresinin en az 5 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Bu uygulamadan faydalanan mahkumların hafif suçlardan dolayı içeri girdiği, cezaevi süreçlerinin bitmek üzere olduğu ifade edildi.
Bu uygulamadan faydalanan mahkumların hafif suçlardan dolayı içeri girdiği, cezaevi süreçlerinin bitmek üzere olduğu ifade edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Belçika, Dünya