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Belçika'da koronavirüs protestosu

? Belçika'nın başkenti Brüksel'de, polisin geçtiğimiz Cuma günü koronavirüs kontrollerinden kaçtığı gerekçesiyle Adli adlı 19 yaşındaki bir gence otomobille çarparak ölümüne sebep olması nedeniyle polis ile vatandaş arasında çatışma çıktı.

12.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:14
Belçika'da koronavirüs protestosu
? Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de, polisin geçtiğimiz Cuma günü koronavirüs kontrollerinden kaçtığı gerekçesiyle Adli adlı 19 yaşındaki bir gence otomobille çarparak ölümüne sebep olması nedeniyle polis ile vatandaş arasında çatışma çıktı. O anlar Türk vatandaş tarafından amatör kameraya kaydedildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Adil adlı 19 yaşındaki Anderlechtli gencin geçtiğimiz Cuma akşamı motosikleti ile dolaşırken, koronavirüs önlemlerini kontrol eden bir polis ekibinin "dur" ihtarına uymadı. Kaçmaya başlayan gencin motosikletine, karşı yönden gelen bir başka polis otomobili çarptı. Çarpışma sonucu Adil adlı gencin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Anderlecht Belediye Başkanı Fabrice Cumps, akşam saatlerine doğru durumun biraz sakinleştiğini ancak henüz sona ermediğini açıkladı.

POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA

Brüksel'e bağlı Anderlecht ilçesinde bir araya gelen gençler, yasak kararına rağmen polisin tutumunu protesto etti. Olayı protesto eden bir grup gösterici polis aracına saldırdı. Polis ile göstericiler arasında çatışma yaşanırken, polis zaman zaman havaya ateş ederek eyleme müdahale etmeye çalıştı. Göstericiler cadde üzerindeki park edilmiş bazı araçları ateşe verdiği de belirtildi. O anlar Türk vatandaşları tarafından kayda alındı.

ADİL'İN AİLESİNDEN GENÇLERE ÇAĞRI

Adil'in ölümünün ardından çıkan olaylar sonrasında Adil'in ailesi protesto eden gençlere çağrıda bulunarak, 'Gençlerden sakin olmalarını ve yasımızı tutmalarını istiyoruz' dedi.


- Belçika

Kaynak: DHA

Etiketler: Belçika, Brüksel, Polis, Dünya
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