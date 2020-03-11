Belçika'da Koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti; Brüksel'de binden kalabalık toplantılar yasaklandı
Belçika hükümeti Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Koronavirüsün (COVİD-19) ülkede ilk kez bir kişinin ölümüne neden olduğunu duyurdu
11.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:45
Belçika hükümeti Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Koronavirüsün (COVİD-19) ülkede ilk kez bir kişinin ölümüne neden olduğunu duyurdu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan uzmanlar 90 yaşındaki söz konusu hasta bir kadında Koronavirüs tespit edildiğini ifade etti. Şu ana kadar 4 bin analiz yapıldığını, Belçika'daki vaka sayısının 314'e yükseldiği belirtildi.
Belçika'nın güneyinde bulunan Valon bölgesinde ve başkent Brüksel 'de kapalı alanlarda bin kişiyi aşan toplantılar yasaklandı. Flaman bölgesi ise duruma göre hareket edeceğini duyurdu.
Belçika'nın güneyinde bulunan Valon bölgesinde ve başkent Brüksel 'de kapalı alanlarda bin kişiyi aşan toplantılar yasaklandı. Flaman bölgesi ise duruma göre hareket edeceğini duyurdu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Brüksel, Belçika, Dünya
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