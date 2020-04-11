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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1351 artarak 28 bin 18'e ulaştı.

11.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:36
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bini aştı

Belçika 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1351 artarak 28 bin 18'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının son 24 saatte 421 arttığı, 418 kişinin ise taburcu edildiği, hastanelerdeki kişi sayısının 10 bin 777 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 16 düştüğü, bu ünitedeki toplam hasta sayısının 1262 olduğu ifade edildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 1351 artarak 28 bin 18'e çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 327 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 327 can kaybının 106'sının hastanelerde, 219'unun da huzurevlerinde yaşandığı aktarıldı.

Salgının başlangıcından bu yana 24 saatte en yüksek ölü sayısı kaydedilen ülkede, toplam yaşamını yitiren hasta sayısı ise 3 bin 346'ya yükseldi.

Sosyal ve ekonomik etkilere ilişkin kararlar bekleniyor

Belçika Federal Hükümeti ile bölge hükümetlerinin temsilcilerinin bugün toplanarak Kovid-19'un sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirgemek için bazı kararlar alacağı, normalleşme sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.

Ülkede kamu alanlarında maske kullanımı bazı belediyeler tarafından önerilirken, Belçika Kraliyet Tıp Akademisi, vatandaşlara "bez maske" kullanmalarını tavsiye etti. Akademi, bez maskelerin en fazla 6 saat kullanılabileceğine işaret etti.

Öte yandan, Belçika'nın önde gelen Flaman bilim adamlarından oluşan bir kurul da gelecek sene kış aylarında "Kovid-20'nin" ortaya çıkabileceğine işaret ederek hazırlıklara şimdiden başlanması gerektiğinin altını çizdi.

Belçika'da huzurevlerindeki ölümler ülkedeki can kayıplarının yaklaşık yüzde 50'sini oluştururken, Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen personelin "maske takarak" görevine devam etmesi önerildi.

Belçika'da vefat eden Türkler

Bu arada, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat, ülke genelinde hayatını kaybeden Türk kökenli vatandaşların sayısının 21'e yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: Belçika, Güncel
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