Belçika'da Muhalefet Hükümetten Güven Oylamasına Gitmesini İstedi

Belçika Başbakanı Charles Michel
'in koalisyon ortağı N-VA'nın (Yeni Flaman ittifakı) karşı çıkmasına rağmen BM
Göç Paktı'na imza atmasının ardından koalisyon ortağı N-VA'nın hükümetten çekilmesiyle Belçika'da ortaya çıkan hükümet krizi derinleşiyor.
N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partisi'nin hükümetten çekilmesinin ardından azınlığa düşen Belçika Başbakanı Charles Michel
'in hükümeti için muhalefet, güven oylamasına gidilmesini istedi. Muhalefet Partisi Grup Başkanı Peter de Roover, Başbakan Charles Michel
'in hükümetinin eylem planı hakkında açıklamada bulunması ve güven oylamasına gitmesini istedi. Başbakan Michel
ise muhalefetin sorularını cevaplasa da güven oylamasına gitme isteğine karşı sessiz kaldığı belirtildi.
Muhalefet Partisi Grup Başkanı Peter de Roover, "N-VA Partisi olarak biz hükümetten ayrılsak da muhalefette olmamız nedeniyle elbette Michel hükümetin eylem planı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor ve azınlık hükümetinden güvenoyu almasına gitmesini bekliyoruz. Fakat Başbakan Michel ne eylem planı hakkında açıklamada bulunuyor ne de güven oylaması istiyor. Bu da Başbakan Michel'in bir nevi diktatörlük yoluyla hükümetini sürdürmek istediğini gösteriyor" dedi.
Muhalefetteki Flaman Sp.a (Sosyalist) Partisi'nin Fas
kökenli Grup Başkanı Meryem
Kıtır, "Başbakan Michel'in hükümetinin eylem planı açıklaması yapması ve güvenoyuna gitmesi yönündeki talebimiz muhalefetteki partilerin desteğini kazandı. Fakat Başbakan Michel, muhalefetin talebine kulak tıkıyor. Sözün kısası hükümet krizi giderek derinleşiyor. Bu da azınlık hükümetine güven olmadığı ortaya koymaktadır" dedi.
Başbakan Michel'in muhalefetin eylem planını açıklama ve güven oylaması talebine Salı günü ne cevap vereceğinin merak edildiği belirtildi.
Başbakan Michel, "Mayıs 2019'da yapılacak olan mahalli, Avrupa
Parlamentosu ve milletvekili seçimlerine kadar biz azınlık hükümeti olarak yolumuzu devam edeceğiz. Muhalefete açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. ya azınlık hükümetine destek verirsiniz ya da krizin sebebi olursunuz" dedi.
Başbakan Michel'in partisinin mecliste 52 milletvekili bulunuyor. Koalisyondan ayrılan N-Va ile birlikte muhalefet milletvekillerinin sayısı ise 96. Başbakan Michel'in hükümetinin programı ve erken seçimden kaçınmak için muhalefet partileriyle görüşme turlarına başladığı kaydedildi. Erken seçimin 8 milyon avroya mal olacağı belirtildi. - BRÜKSEL
Belçika,Charles Michel
13 Aralık 2018 Perşembe 10:36