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Belçika'da ötanazi davasında yargılanan 3 doktor beraat etti

Belçika'daki ötanazi davasında yargılanan 3 doktor beraat etti. Dava, ötanazinin yasal olduğu ülkede tıp camiası için büyük bir sınav niteliğindeydi.

31.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:52Belçika'da ötanazi davasında yargılanan 3 doktor beraat etti
Ötanazinin yasal olduğu 'da 'zehirleyerek adam öldürme' suçundan yargılanan üç doktor beraat etti. Mahkemenin kararının, her yıl iki binden fazla ötanazi vakasının yaşandığı ülkede görev yapan doktorlar tarafından 'memnuniyetle' karşılandığı belirtiliyor.

"Karar bu zor görevi yerine getirmek zorunda olan tüm doktorlar için bir rahatlama oldu" diyen savunma avukatı Walter Van Steenbrugge, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada ayrıca "Karar tersi yönde olsaydı, ötanazi uygulayan pek çok doktor adam öldürme suçlamalarıyla karşı karşıya kalabilirdi" şeklinde konuştu.
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Belçika, Ötanazi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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