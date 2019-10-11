Haberler » Güncel » Belçika'da PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırdı

Belçika'da PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırdı

Belçika'nın Liege kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı bildirildi.

11.10.2019 22:00
Belçika'nın Liege kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı bildirildi.
Saldırıya uğrayan vatandaşlardan birinin babasının AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, 300'e yakın PKK yandaşı akşam saatlerinde Liege'deki Saint Lambert Meydanı'nda Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto için bir araya geldi.
PKK yandaşları gösteriler sırasında bıçaklı ve kesici aletlerle iki Türk gencini yaraladı.
Gençlerin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Öte yandan, Türk yetkililerin gerekli girişimlerde bulunduğu ve tüm tedbirleri aldığı öğrenildi.
Belçika'da PKK yandaşları Türk vatandaşlarına saldırdı

Belçika, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:08 Karabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatı
23:08 Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı
23:07 Suriye sınırına askeri sevkiyat
23:07 Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı
23:07 - El Bab halkından Barış Pınarı Harekatı'na destek
23:07 Bisikletiyle gezmeye çıkan mehmet çınar, ölü bulundu
23:06 İstanbul barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı
11.10.2019 23:08:54