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Belçika'da polis şiddeti protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 200 kişi, polis şiddetine dikkati çekmek için protesto düzenledi.

21.10.2019 20:42Belçika'da polis şiddeti protestosu
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 200 kişi, polis şiddetine dikkati çekmek için protesto düzenledi.
Çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine Brüksel'in şehir merkezinde yer alan Albertina Meydanı'nda 200 civarında gösterici toplandı.
Belçika polisinin özellikle protesto gibi toplumsal olaylarda "aşırı şiddet" uygulaması sebebiyle düzenlenen gösteride, "Adalet yoksa barış yok", "Polis şiddetine son", "Irkçı polise son" ve "Adalet istiyoruz" sloganları atıldı.
Göstericiler, "Polis şiddetine karşı dur" yazılı pankart açtı.
Protestocuların çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.

Brüksel, Belçika, Güncel

Kaynak: AA

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