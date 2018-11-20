20 Kasım 2018, 10:43
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Belçika'da Polise Bıçaklı Saldırı

Belçika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir polise bıçaklı saldırı düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir polise bıçaklı saldırı düzenlendi.

Belçika medyasına göre, sabah erken saatlerde Brüksel'in merkezindeki Grand Place'da bir polise bıçaklı saldırı yapıldı.

Bıçaklanan polis hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan vurularak ağır yaralandı.

Saldırının düzenlendiği alan geçici olarak girişlere kapatıldı. Bıçaklanan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah,Brüksel,Belçika
20 Kasım 2018 Salı 10:43