Belçika'da Sağ Kanat Politikacılar BM Göç Paktı'na Karşı Yürüyüş Hazırlığında

Belçika'da sağ kanat politikacılar, Fas'da imzalanan BM Göç Paktı'nı protesto etmek için Pazar günü yürüyüş yapacak.Belçika'da birçok Flaman milliyetçi dernek ve milliyetçi kanattan politikacılar, Birleşmiş Milletlerin (BM) 10 Aralık'da Fas'ta imzaladığı ve Belçika hükümetinin de onayladığı BM Göç Paktı'nı protesto etmek için yürüyüş düzenleme çağrısında bulundu. Sağ kanat halkçı Flaman milliyetçi parti Vlaams Belang, Katolik Flaman Öğrenci Derneği (KVHV), Milliyetçi Öğrenci Derneği (NSV) ve 'Vlaenderen'i (Flaman) Yeniden Büyük Yap' grubunun da protesto yürüyüşünde yer alacağı kaydedildi. Facebook'ta protesto yürüyüşü kampanyası başlatılmasının üzerinden 48 saat geçmeden 10 bin kişinin yürüyüşe katılacağını belirtti.BM Göç Paktı'na destek veren Belçikalıların da Cumartesi günü destek yürüyüşü için Elsene emniyetine müracaatta bulunduğu belirtildi. Her iki tarafın da yürüyüş talebini inceleyeceklerini ifade eden Brüksel Elsene Polis Sözcüsü Ilse Van de Keere, "Her ne kadar emniyet gücü olarak yürüyüşe izin verip vermeme konusunda fikrimizi beyan etsek de son sözü söyleyecek olan Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close'dur "dedi.BM Göç Paktı, BM üyesi 164 ülke tarafından 10 Aralık'ta Fas'ta imzalandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres anlaşmanın imzalanması öncesinde yaptığı konuşmada, "Güvenli, düzenli ve kurallı bir göç anlaşması için korkuya teslim olmamalıyız" dedi. Göç Paktı nedeniyle başta Belçika olmak üzere pek çok ülkede gerilimler yaşandı. Belçika'da koalisyon hükümetinin ortağı olan Flaman Milliyetçi Partisi'nden bakanlar hükümetten istifa etti.BM Göç Paktı'nın 19 Aralık'ta New York'taki BM Genel Kurulunda onaylanmasının beklendiği kaydedildi. Avusturya, Avustralya, Bulgaristan, Şili, Estonya, Macaristan, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Latviya, Polonya, Slovakya, Slovenya ve İsviçre, BM Göç Paktı'ndan çekildiklerini açıkladı. - LÜKSEMBURG