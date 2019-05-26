26.05.2019 21:38
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Belçika'da Sarı Yelekli eylemcilere polisten sert müdahale

Belçika

Brüksel'de Kuzey Tren Garı önünde toplanarak kent merkezine yürümek isteyen Sarı Yeleklilerin eylemi şiddete dönüştü. Slogan atarak polis barikatını aşmaya çalışan eylemcilere polis sert müdahalede bulundu.

Brüksel'de Kuzey Tren Garı önünde toplanarak kent merkezine yürümek isteyen Sarı Yeleklilerin eylemi şiddete dönüştü. Slogan atarak polis barikatını aşmaya çalışan eylemcilere polis sert müdahalede bulundu.

Göstericiler ile polis arasında yaşanan arbede sonrası bazı eylemciler yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelendi. Sosyal adaletsizliği protesto etmek isteyen eylemcilerin arasında bulunan bazı maskeli kişilerin çevreye zarar vermeye çalıştığı görüldü.
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Brüksel, Polis, Dünya
Kaynak: Euronews.com