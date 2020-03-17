Menü
Haberler ›› Dünya ››Belçika'da sokağa çıkmaya sınırlama getirildi - Haberler

Belçika'da sokağa çıkmaya sınırlama getirildi

DÜNYADA hızla yayılan koronavirüs salgını yüzünden Belçika'da sokağa çıkma konusunda sınırlama getirildi.

17.03.2020 23:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:43
Belçika'da sokağa çıkmaya sınırlama getirildi

DÜNYADA hızla yayılan koronavirüs salgını yüzünden Belçika 'da sokağa çıkma konusunda sınırlama getirildi. Belçika sokağa çıkma sınırlaması, ülke genelinde Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren uygulamaya konulacak..

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler konusunda açıklama yaptı. Wilmes, bu ek tedbirler kapsamında sokağa çıkmaya sınırlama getirildiğini açıkladı. karar, çarşamba günü saat 12.00'dan itibaren uygulamaya konulacak. Sokağa çıkacak kişilerin acil ihtiyaç için çıkılabileceğini belirten Başbakan Wilmes, ciddi önlemler alındığını ve kurallara uymayanların cezalandırılacağını belirtti.Ayrıca, ülkede tüm mağazaların kapanacağı sadece gıda satan ve sağlık sektöründeki kurumların dışında bütün iş yerleri kapanacağı açıklandı. Sağlık ile gıda ihtiyacı veya özel izinle çalışanların dışında gereksiz yere dışarı çıkanlar cezalandırlıacak. Sokakda 2'den fazla kişinin bir arada görülmesi halinde de ceza uygulanacağı kaydedildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Çarşamba, Belçika, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Haberler
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Haberler
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Haberler
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi